Kommentar zur Situation der Kinos im Harz: Totgesagte leben länger

Die Kino-Branche befindet sich in einer Krise - nicht zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte. Steigende Energiekosten allein reicht als Begründung nicht aus.

Leere Sitzreihen sind in einigen Kinos keine Seltenheit: Während die Kosten für Energie und Produkte wie Popcorn steigen, sinken die Besucherzahlen

Harzkreis - In Zeiten, in denen Preise durch die Decke gehen, ist Sparen oberstes Gebot. Gespart wird vor allem bei den Dingen, die nicht zwingend notwendig sind. Kein Wunder also, dass Kinos aktuell einen Rückgang der Besucherzahlen spüren. Doch um bei der Wahrheit zu bleiben: Schon vor Energiekrise und Corona hatte die Branche zu kämpfen.