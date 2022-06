Kostensteigerung beim Bau von Schierkes neuer Rodelbahn: Wie die Sportler das Projekt retten wollen

Sanierung und Umbau der Rennrodelbahn am Schierker Barenberg sind zu 80 Prozent geschafft: Noch müssen einige Betonarbeiten erledigt werden.

Wernigerode - Der Übergabe-Termin steht: Schierkes neue Rodelbahn soll am 5. November fertig sein. Doch auf der Zielgeraden der Bauarbeiten am Barenberg stößt das Projektteam um Jörg Augustin vom Kreissportbund Harz (KSB) auf ein ungeahntes Problem. „Die Baukosten schnellen um 185.000 Euro in die Höhe“, sagt der ehemalige Rennschlitten-Trainer.