Beim Grünschnitt sowie der Pflege von Sträuchern und Rabatten fühlt sich ein Wernigeröder Ortsteil vernachlässigt. Dabei soll sich in dem Harz-Dorf noch in diesem Herbst viel verändern.

Kritik an Grünflächen in Harz-Dorf: So reagiert die Stadt Wernigerode

Reddeber. - Mit den Grünflächen in ihrem Dorf ist Christina Hoppe nicht zufrieden: „Es sieht ungepflegt aus, gerade im Vergleich zu den anderen Wernigeröder Ortsteilen wie Silstedt oder Benzingerode“, klagt die Reddeberanerin. Vor allem die Rabatte mit dem Ortswappen sei in jämmerlichem Zustand. Kritik, die die Stadtverwaltung so nicht stehen lassen will.