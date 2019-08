Stefan Furtner und Kai-Uwe Scheffler (rechts) von Quotime rockten am Sonnabend die Kohlmarkt-Bühne mit Status-Quo-Klassikern. Foto: Ivonne Sielaff

Drei Tage voller Musik, Party und Stimmung - das Altstadtfest in Wernigerode ist zuende gegangen.

Wernigerode l Zufriedene Händler und Gastronomen und tanzende Besucher, die am Wochenende bis in die Nacht hinein gefeiert haben: Das 29. Altstadtfest in Wernigerode war für alle Beteiligten ein Erfolg, fasst es Cheforganisator Michael Wiecker vom Altstadtfestverein zusammen.

An drei Tagen wurden zwischen Nicolaiplatz, Kohlmarkt und Marktplatz viel geboten: Musik, Leckereien, Cocktails, allerlei Waren – und auch die Kinder kamen mit Karussell, Trampolin und Riesenrad nicht zu kurz. „Wir haben festgestellt, dass unser Konzept wieder einmal aufgegangen ist“, so Michael Wiecker gegenüber der Volksstimme. Für jede Altersklasse sei etwas dabei gewesen. Das habe sich wieder bewährt. Und glücklicherweise habe auch das Wetter mitgespielt.

Für die beteiligten Gastronomen rund um den Markt sei das Altstadtfest das Fest des Jahres „und ein wichtiger Höhepunkt“. Andere Veranstaltungen wie beispielsweise das Rathausfest seien nicht so auf den Markt konzentriert, sondern stattdessen auf die ganze Innenstadt verteilt.

Bilder Kinderkarussell, Nostalgie-Riesenrad und Trampolin-Springen - der Nicolaiplatz lockte beim Wernigeröder Altstadtfest vor allem die jüngeren Besucher an....



Fetzige Beats bei der Beach Party am Sonnabend mit Saxofonist Jan Grepling, DJ Felix Schrader und Drummer Phil Savier. Foto: Ivonne Sielaff



Nicht nur gute Laune, sondern auch leckere Cocktails versprach das 29. Wernigeröder Altstadtfest. Foto: Ivonne Sielaff



Partyklänge und tanzende Menschen vor dem hellerleuchteten Wernigeröder Rathaus. Foto: Ivonne Sielaff



Wie Michael Wiecker informiert, laufen die Planungen für die 30. Auflage des Altstadtfestes bereits. Für den runden Jahrestag im kommenden Jahr sei etwas ganz Besonderes in Vorbereitung. „Ich würde gern wieder ein Beach-Volleyball-Turnier organisieren. Die Gespräche laufen bereits. Ich bin da dran.“ Voraussetzung für den Organisator sei allerdings die Teilnahme von einigen bekannten Olympia-Stars.