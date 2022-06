Landesforst pflanzt neue Bäume für den Wald im Harz

Trautenstein - Ihr Anblick ist in den Harzer Wäldern immer noch alltäglich: Harvester fällen vom Borkenkäfer befallene Bäume, schwere Laster transportieren sie aus dem Wald, von dem in weiten Teilen nicht mehr viel übrig ist. Das gilt auch für den Landeswald, der mehr als die Hälfte des Harzer Forstes ausmacht. „Der Arbeitsschwerpunkt liegt in den meisten Revieren leider immer noch bei der Aufarbeitung des angefallenen Kalamitätsholzes“, so Jan Kindervater, Bereichsleiter Produktion beim Landesforstbetrieb Oberharz in Trautenstein.