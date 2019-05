Wegen Bakterienbefalls dürfen die Sportler im Wernigeröder Gießerweg die Duschen der Turnhalle nicht benutzen.

Wernigerode l Legionellenalarm im Sportzentrum Gießerweg: Bei einer routinemäßigen Trinkwasserkontrolle ist eine erhöhte Konzentration dieser im Wasser lebenden stäbchenförmigen Bakterien festgestellt worden. Die Duschen in dem Wernigeröder Sportkomplex sind deshalb durch die Kreisverwaltung gesperrt worden, informiert Sprecher Manuel Slawig auf Nachfrage.

Legionellen sind gesundheitsgefährdend, können beim Menschen Krankheiten wie grippenähnliche Beschwerden und sogar schwere Lungenentzündungen hervorrufen. Der Grenzwert im Wasser wurde deutlich überschritten. Die Schwelle bei Warmwasser liegt laut Slawig bei 100 Kolonien bildenden Einheiten (KBE) je 100 Milliliter. Gemessen wurden 400 KBE.

Die Gründe für den Legionellenbefall sind vielfältig: Durch die Überdimensionierung von Warmwasserspeichern und Rohrleitungen oder durch unregelmäßige Entnahme stagniert das Wasser und die Bakterien vermehren sich deutlich schneller. Auch ungeeignete Materialien bei den Rohrleitungen und Anlagen können das Bakterienwachstum fördern, zählt der Sprecher der Kreisverwaltung auf.

Training möglich

Der Landkreis arbeite im Moment intensiv mit Fachunternehmen an der Ursachenforschung und Problemlösung. Dabei werde sich zeigen, ob eine thermische beziehungsweise chemische Spülung ausreicht oder die Trinkwasserleitungen erneuert werden müssen, so Manuel Slawig.

Die Harzer Kreisverwaltung hat die Sportstätte im Januar durch Mietkauf von der Stadt Wernigerode erworben. Am Gießerweg trainieren unter anderem die Mountain Tigers, die Abteilungen Floorball, Kinderturnen, Badminton und Boxen des WSV „Rot-Weiß“, Teilnehmer des Hochschulsports und Mitglieder des Harzgebirgslauf-Vereins.

Stadt bietet Hilfe an

Einige Punktspiele der Vereine mussten bereits abgesagt werden. Die Sporthalle könne aber nach wie vor durch die Vereine genutzt werden. „Lediglich die Nutzung der Duschen ist untersagt“, so Slawig. „Toilettenbenutzung und Hände waschen sind gestattet.“ Für Termine am Wochenende habe die Stadt Wernigerode die Nutzung der Duschen in städtischen Turnhallen angeboten.

Rathaussprecher Tobias Kascha bestätigt das. Es habe eine Anfrage gegeben. Die Harzblick-Turnhalle sei von der Entfernung die nahegelegenste. Dem Verein sei angeboten worden, diese Duschen zu nutzen – allerdings ausschließlich für Punktspiele.

Ein Zeitpunkt zur Freigabe der Duschen kann die Kreisverwaltung aktuell noch nicht benennen.