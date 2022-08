Achtung, Autofahrer auf der Autobahn! Die Überfahrt von der A36 zur A369 am Dreieck Nordharz in Richtung Bad Harzburg ist zwischen 30. August und 6. September gesperrt. Der Grund: die Leitplanken werden erneuert.

A36/A369 (vs) - Zu einer mehrtägigen Streckensperrung soll es ab 30. August am Dreieck Nordharz auf der A36 und A369 in Richtung Bad Harzburg kommen. Dies teilte die Autobahn GmbH mit.

Demnach ist die Überfahrt von der A36 auf die A369 bis 6. September nicht befahrbar. Grund hierfür sind Arbeiten zur Erneuerung der Leitplanken. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt ab dem Dreieck Nordharz auf der A36 weiter bis zur Anschlussstelle Abbenrode.

Dort haben Autofahrer die Möglichkeit zu wenden und zurück in Richtung Bad Harzburg zu fahren.