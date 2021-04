Lese-Kaiserinnen frisch gekrönt

Ilsenburg

Dass die Zahl 13 allgemein nicht gerade als Glückszahl gilt, ist weit verbreitet. Ausgerechnet die 13. Auflage des beliebten Lesewettstreits um die Leseprinz-Titel war es, die den Organisatoren von der Ilsenburger Stadtbibliothek sowie deren Helfern und Förderern eine Menge Kopfzerbrechen bereitet hat. Selbst jetzt nach Abschluss des Wettstreits fanden sie noch immer keine infektionsschutzgerechte Möglichkeit der Ehrung der Gewinner.

Trotzdem präsentierte die Stadtbibliothek Ilsenburg in dieser Woche die Zahlen des Wettbewerbs. Insgesamt 46 Mädchen und 61 Jungen beteiligten sich an der Aktion. Schon allein damit setzte sich der Trend der vergangenen Jahre fort. Waren es in den Anfangsjahren fast ausschließlich Mädchen, die zum Buch griffen, so stieg der Zahlen immer mehr an – und nun sind die Jungen schon in der Mehrzahl.

Unter den 107 Teilnehmern waren am Ende 36 Lesekaiser, also Kinder, die mehr als zehn Bücher gelesen und die entsprechenden Fragen dazu richtig beantwortet hatten.

Mehrfache Majestäten

In dieser Staffel erreichten acht Kinder die Stufe für die dreifachen Lese-Kaiser/Innen und erhielten das Krönchen am Bande. Ein Junge wurde zum vierfachen Lese-Kaiser gekrönt, und ein Mädchen und ein Junge sind in diesem Jahrgang sogar fünffacher Lese-Kaiser beziehungsweise Kaiserin geworden. Insgesamt gibt es jetzt genau 105 dreifache Lese-Kaiser (74 Mädchen und 31 Jungen).

Für die fleißigsten Leser mit 15 und mehr Büchern stellten das Ilsenburger Eiscafé Tasin und der Erlebniswald Ilsenburg Gutscheine zur Verfügung. Vor den Auswertungen gab es in der 13. Leseprinz-Saison viele Klippen zu meistern. Einfach in die Bibliothek gehen, die alten Bücher abgeben, die Fragen beantworten und die nächsten Bücher mitnehmen – das war in dieser Wintersaison nicht möglich. „Deshalb wurde ab dem 15. Dezember der Wettbewerb online mit Hilfe der Antolin-Plattform weitergeführt“, sagte Angelika Jana, Leiterin der Stadtbibliothek.

Spende ermöglicht neue Online-Lizenzen

Durch finanzielle Unterstützung der Lyocontract GmbH Ilsenburg konnte der Förderverein der Bibliothek zwei weitere Lizenzen für die Plattform erwerben.

Letztlich nutzten von den 107 Teilnehmern 73 Kinder die Online–Plattform, um die Fragen zu ihren Büchern zu beantworten.

In der Bibliothek selbst richteten die Mitarbeiter einen Abholservice ein, um alle kleinen Lesemajestäten mit neuem Lesestoff zu versorgen.

Engagierter Förderverein

Letztlich war der Erfolg dieses Wettbewerbes nur möglich dank des Engagementes des Fördervereins und der fleißigen Helferinnen in den Außenstellen sowie der Unterstützung der Sponsoren.

Auch für die Außenstellen an den Schulen der Region war das ein besonderes Jahr. Janine Schubert, Vorsitzende des Bibliothek-Fördervereins, konnte auf Grund der Pandemie nur die Bücherkisten in die Veckenstedter Grundschule ausgeben, aber für das Beantworten der Fragen nicht vor Ort sein. Deshalb nutzen die Kinder der Grundschule am Kirchplatz den Antolin-Zugang der Schule dafür.

In der Evangelischen Grundschule übernahm Clara Beusing im Freiwilligen sozialen Jahr mit dem Team um Schulleiterin Undine Schaper die Regie. Die acht Lese-Kaiser und -kaiserinnen der Schule nutzen dann ab Mitte Dezember das Antolin-Angebot weiter.

Helfer in den Schulen hatten es nicht leicht

Corinna Chwoika und ihre Kolleginnen in der Marianne-Buggenhagen-Schule Darlingerode schafften es trotz der Schulschließung ab dem 15. Dezember, das drei Mädchen Lese-Kaiserinnen werden konnten und nicht nur das. Alle drei schafften es zum dritten Mal. 44 Kinder nahmen von dieser Schule am Wettbewerb teil, darunter 30 zum ersten Mal. Das lässt auf eine gute Resonanz für den 14. Wettbewerb hoffen, wenn die Schulen bis dahin wieder offen sind. Trotz aller Neuerungen gab es auch eine Konstante im Wettbewerb – den Kaiser aller Kaiser. Denn das war wie im Vorjahr der Darlingeröder Louis Friedrich. Er schaffte insgesamt 150 Bücher, gefolgt von Benny Schubert mit 119 Bücher, Lotte Karthaus mit 55 Bücher, Arjen Kok mit 50 und Ida Abel mit 42.

Auf Louis und Benny wartet deshalb in diesem Jahr noch eine kleine Überraschung, die der Förderverein der Stadtbibliothek sich ausgedacht hat. Aber auch das muss pandemiebedingt noch etwas warten.

Die Kaiserkrönungen, sonst der Höhepunkt eines jeden Wettbewerbs können diesmal nur in den Schulen oder mit einzelnen Kindern in der Bibliothek stattfinden. Aber die die Krönungen begleitenden Lesungen von Autoren werden auch in diesem Jahr angeboten – allerdings nur als Stream im Internet.

Lesungen mit Tino

Der bekannten Kinderbuchautor Tino hat vier Online-Lesungen aufgenommen, die seit dem 19. April und noch bis zum 19. Mai über die Homepage der Bibliothek abgerufen werden können. Die können nicht nur von den Kaisern, sondern von allen Interessenten genutzt werden.

Alle größeren lesebegeisterten Jungen und Mädchen oberhalb des Grundschulalters können sich schon auf die 12. Ausgabe des Lesesommers XXL in Sachsen-Anhalt freuen, der am 22. Juli in der Stadtbibliothek Ilsenburg startet.