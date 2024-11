Auf diese Nachricht haben viele Supermarkt-Kunden in Wernigerode gewartet: Die Lidl-Filiale öffnet wieder, nachdem ein Brand eine umfangreiche Renovierung und Neugestaltung nötig machte. In dem Discounter an der Benzingeröder Chaussee hat sich viel verändert.

Zur besseren Übersicht für Kunden ist die Beschilderung an den Regalen im Lidl in in der Wernigerode erneuert worden.

Wernigerode. - Fast vier Monate lang war die Lidl-Filiale an der Benzingeröder Chaussee in Wernigerode nach einem Brand geschlossen. Am Donnerstag, 7. November, steht nun die Wiedereröffnung des Supermarktes an. Der größte Discounter-Konzern der Welt verspricht dabei viele Verbesserungen für Kunden.