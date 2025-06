THW probt den Ernstfall Lost Place in Wernigerode mit neuer Mission: Alte Kinderklinik als Trainingsgelände für Katastrophenschutz

Ein Lost Place in Wernigerode wird zum Schauplatz von Katastrophenübungen. Was das THW in der alten Kinderklinik mit Spürhunden trainiert, kann im Ernstfall Leben retten. Und das alles, bevor das Gebäude endgültig verschwindet.