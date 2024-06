Lost Place mitten in Wernigerode steht zum Verkauf

Lost Place mitten in Wernigerodes Innenstadt: Die Krellsche Schmiede zählt zu den beeindruckendsten Gebäuden der Harzstadt.

Wernigerode. - Ein Lost Place wird oftmals von einem Geheimnis umweht. So ist es auch bei der Krellschen Schmiede in Wernigerode. Seit Jahren steht das fast 350 Jahre alte Fachwerkhaus in der Breiten Straße leer, fristet sein Dasein als verlassener Ort und wartet auf einen neuen Besitzer, der ihm wieder Leben einhaucht.