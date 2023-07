Wernigerode/Halberstadt - „Ich habe im Internet geguckt, was am Wochenende so los ist. Dabei bin ich auf die Veranstaltung aufmerksam geworden“, berichtet Sabrina Weidlich. Sie ist zusammen mit ihrer Tochter Amilia Claudia aus Aschersleben zum Volksstimme-Kinderfest in den Wernigeröder Bürgerpark gereist. Für beide war es der erste Besuch in der grünen Oase am Dornbergsweg. „Es ist wirklich sehr schön“, schätzt Sabrina Weidlich ein. Am meisten freue sich ihre siebenjährige Tochter über das Kinderschminken und die Papageien-Show.

Denn die Vorführung der beiden Brüder Michael und Mathias Bussenius und ihrer gefiederten Wegbegleiter – die Papageien Laura und Amadeus sowie die beiden Kakadus Lilli und Rudi – war der Höhepunkt des Nachmittags. Dabei zeigten sie ihre Tricks, beispielsweise wie sie sich ins Bettchen legen.

Vater Marcel ist mit seinen Kindern Aria und Arjen aus Halberstadt zum Kinderfest gekommen. Die drei bauen ihren eigenen Waggon aus Holz. Johanna Ahlsleben

Außerdem hatten Groß und Klein die Möglichkeit, eine eigene kleine Holz-Lok oder einen Waggon zu basteln, die Monster-Riesenrutsche „Jurassic“ herunter zu sausen, auf der großen Hüpfburg zu toben und das Spielmobil des Kreissportbundes Harz zu testen. Zudem konnten sich die Kinder selbstgewählte Motive auf ihre Gesichter zaubern lassen und ihr Glück an Glücksrädern von Sparkasse und Volksstimme testen. Und wer wollte, konnte sich ein Luftballontier seiner Wahl von Anika Gorisch formen lassen.

Amilia Claudia Weidlich aus Aschersleben wird beim Kinderfest im Bürgerpark Wernigerode von Stefanie Klemenz geschminkt. Johanna Ahlsleben

Thomas Helmuth, Regionalverlagsleiter der Volksstimme, freute sich über die rege Teilnahme und über die seit 2009 bestehende Partnerschaft mit Bürgerpark und Harzsparkasse. Er selbst habe keinen Parkplatz mehr gefunden, was zeige, dass das Fest für Kinder gut ankomme.

Mutter Marleen Pellnath hatte mit Tochter Nora und Saphira Gehring aus Wernigerode auf der Riesenrutsche Jurassic beim Kinderfest im Bürgerpark riesigen Spaß. Johanna Ahlsleben

Matthias Dormann von der Harzsparkasse sagte: „Wir freuen uns, dass wir den Kindern die Gelegenheit bieten können, gemeinsam an der frischen Luft zu spielen.“ Park-Chef Andreas Meling betonte, dass der Bürgerpark ein klassischer Familienpark sei und damit ein geeigneter Ort für diese Veranstaltung. „Das Kinderfest ist eine schöne Tradition.“