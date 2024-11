Volle Einkaufsstraße, volle Hotels, volle Läden und Restaurants: Wernigerodes Schokoladenfestival „Chocolart“ geht am Sonntagabend nach fünf Tagen zu Ende. Was die Organisatoren dabei vor Herausforderungen gestellt hat.

Mit Bildergalerie: Fünf Tage Schokoladenfestival in Wernigerode - so fällt das Fazit aus

Wernigerode im Zeichen der Schokolade: Die Chocolart wurde zum 12. Mal in der Harzstadt gefeiert.

Wernigerode. - Fünf Tage lang lag der Duft von Schokolade in der Luft von Wernigerodes Innenstadt. Die Chocolart fand zum 12. Mal in der Harzstadt statt. Über 50 Chocolatiers aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern lockten mit ihren süßen Köstlichkeiten etwa 100.000 Besucher in die Altstadt.