Mit dem E-Auto von Italien zurück in den Harz

Mit E-Auto und Ehemann ist Eva Schiwarth in Italien unterwegs. Das Laden ist Routine, der Verkehr in den Städten manchmal zum Haare-Raufen.

Selfie an der Stiefelspitze: Den Blick zum Ätna hätten wir unserem tapferen, kleinen Kona auch gern spendiert. Leider ist bei unserem Besuch die Strandpromenade von Reggio Calabria mit mehreren Ladesäulen gesperrt.

Halberstadt - Ein paar Tage nun sitzen wir schon in unserem Ferienhaus vis-à-vis vom Stromboli, genießen den Strand und erholen uns von der 2000 Kilometer langen Herfahrt. Zeit wird’s für eine Sightseeing-Tour, oder besser „Charger-Watching“. Wir wollen erkunden, was die Gegend an Lademöglichkeiten bietet.