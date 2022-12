Mit dem Harz an die Spitze: Schierke-Investor will Online-Reiseführer etablieren

Thomas Rader vor seiner neuen Investition: Der Niedersachse hat drei Millionen Euro in den Bau von acht Ferienwohnungen in Schierke investiert. Doch die Gästezahlen lassen zu wünschen übrig,

Schierke - Thomas Rader und seine Partner haben einen regelrechten Investitionsmarathon in Schierke hingelegt. Ferienhäuser, Ferienwohnungen, das italienische Restaurant Montevino. Trotz aller Schwierigkeiten hat er an seiner jüngsten Investition in dem Harzdorf festgehalten. Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern.