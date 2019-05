Diese zwei Panzerfaustgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden am Blauen See bei Rübeland entdeckt. Foto: Ordnungsamt Stadt Oberharz am Brocken

Spaziergänger haben bei Rübeland im Harz Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Rübeland l Am Blauen See bei Rübeland sind bereits am Montagabend zwei alte Panzerfaustgranaten entdeckt worden. Ein Spaziergänger aus dem Höhlenort hätte den Munitionsfund im Wald gemeldet, berichtet Roland Krebs. Wie der Ordnungsamtschef der Stadt Oberharz am Brocken informiert, konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Sprengkörper deutscher Herkunft schnell abtransportieren. „Beide hatten keine Zünder mehr, enthielten aber noch Sprengstoff“, so Krebs.

Ähnliche Funde gebe es in der Region etwa zwei- bis dreimal pro Jahr, erläutert der Amtsleiter. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs lieferten sich Wehrmacht und die vorrückenden Alliierten heftige Rückzugsgefechte im Oberharz.

Anfang Oktober 2018 sorgte ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr bei Elbingerode für Aufsehen. Pilzsucher hatten im Wald zwischen der Stadt, Zillierbachtalsperre und Drei Annen Hohne eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Für die Sprengung des 125 Kilogramm schweren englischen Fabrikats wurden etliche Wanderwege und die Straße von Elbingerode nach Drei Annen Hohne gesperrt.