Camping im Harz Nach katastrophalen Bewertungen: So hat sich Wohnmobil-Stellplatz in Wernigerode verbessert

Früher gemieden, heute gelobt: Der Wohnmobil-Stellplatz „Am Katzenteich“ in Wernigerode hat sich komplett gewandelt. Was der neue Betreiber verändert und welchen Service Campingfreunde jetzt mitten in der Harz-Stadt nutzen können.