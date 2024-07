Wernigerodes Wohnmobilplatz Katzenteich hat einen neuen Betreiber. Sein Ziel: Er will den Platz attraktiver für Camper gestalten. Das hat der Harzer vor.

Camping in Wernigerode

Maik Albrecht ist neuer Betreiber des Wohnmobilstellplatzes Katzenteich in Wernigerode.

Wernigerode. - Schenkt man den Bewertungen in einschlägigen Internetportalen Glauben, ist der Wohnmobilstellplatz Katzenteich in Wernigerode wohl der unbeliebteste Platz bei Campern im Harz. Der neue Betreiber will das Image des Platzes aufpolieren.