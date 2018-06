Die Holtemme führt Hochwasser, hier an der Hochschule Harz in Wernigerode. Foto: Regina Urbat



Die Steinerne Renne ist über die Ufer gelaufen, Land unter auf der Bielsteinchaussee bei Wer...



Land unter auf der Bielsteinchaussee, an Anwohner zieht eine Furche. Foto: Regina Urbat



Die Steinerne Renne ist randvoll, die Bahnbrücke der HSB an der Bielsteinchaussee droht ...



Der Durchlass im Triangel an der Zufahrt zum Hasseröder Burghotel schafft die Wassermassen n...



Frauen und Männer der Langelner Feuerwehr ziehen in Veckenstedt die Reste eine zerstört...



Land unter im Camp auf dem Reiterhof an der Grovesmühle in Veckenstedt. Die Kinder wurden in...



Hochwasser in der Kruskastraße in Wernigerode. Anwohner helfen beim Stapeln der Sandsäc...



Hochwasser Kruskastraße in Wernigerode. Mitarbeiter des Bauhofs Wernigerode und Anwohner inf...



Hochwasser Kruskastraße in Wernigerode. Das Wasser der Holtemme sprudelt unter der Brüc...



Die Holtemme kurz vor dem Übertreten des Ufers im Stadtfelde in Wernigerode. Foto: Ivonne Si...



Unterhaltungsverband Holtemme an der Schwachstelle im Einsatz: Sturzbach in Oberhasserode. Foto: ...



Die Holtemmebücke in Derenburg. Foto: Jens Müller



Die Holtemmebücke in Derenburg. Foto: Jens Müller



Hochwasser der Holtemme in Derenburg. Foto: Jens Müller



Hochwasser der Holtemme in Derenburg. Foto: Jens Müller



Hochwasser der Holtemme in Derenburg. Foto: Jens Müller



Hochwasser der Holtemme in Derenburg. Foto: Jens Müller



Die Gunst der Berglage und des relativ verhaltenen Dauerregens sorgt eim Bereich Oberhrz für...



Die Gunst der Berglage und des relativ verhaltenen Dauerregens sorgt eim Bereich Oberhrz für...



Die Bundeswehr fliegt am Donnerstag in Silstedt Bigbags an den aufgeweichten Holtemme-Deich. Foto...



Hubschraubereinsatz der Bundeswehr in Silstedt. Foto: Matthias Bein



Hubschraubereinsatz der Bundeswehr in Silstedt. Foto: Matthias Bein



Anwohner stehen in der historischen Altstadt von Wernigerode vor einer Sandsackmauer. Foto: Matt...



Schaulustige in der Altstadt von Wernigerode und warten vor einem aufgeschütteten Erdwall a...



Die Situation am Zillierbach in Wernigerode, hier an der Promade, ist immer noch angespannt. Foto...



Wassermassen haben in der Holtemme die Stützmauer unterspült, auf der Straße Insel...



Wassermassen haben in der Holtemme die Stützmauer unterspült, auf der Straße Insel...



Wassermassen haben in der Holtemme in Wernigerode ein Wehr weggerissen. Foto: Regina Urbat



Wassermassen haben in der Holtemme in Wernigerode ein Wehr weggerissen. Foto: Regina Urbat



Aufräumen nach der Flut in Wernigerode: Foto: Uta Müller



Aufräumen nach der Flut in Wernigerode: Foto: Uta Müller



Kristenbesprechung in Silstedt, mit dabei Kameraden aus Bitterfeld. Foto: Tim Bruns



Kameraden der Blankenburger Feuerwehr beim zweiten Einsatz im Haus Am Stadtpark. Foto: Jens M...



Aufräumen in Derenburg. Foto: Jens Müller



Schneller zum Einsatzort gings in der Radladerschaufel. Foto: Jens Müller



Foto: Jens Müller



Mit einem Wall aus Sandsäcken wurde der Forellenteich durch die Marienhöfer Straße...



Nach dem Hochwasser in Wernigerode: An der Holtemme im Bereich Insel in Hasserode. Foto: Regina ...



Hochwasser in Darlingerode. Foto: Tim Bruns



Hochwasser in Darlingerode. Foto: Tim Bruns