Ausgrabungen im Kloster Himmelpforte haben vor einem Jahr für Aufsehen gesorgt. Nun rücken erneut Archäologen im Wald bei Wernigerode an - was sie sich erhoffen und wie Interessierte teilnehmen können.

Neue Ausgrabung bei Wernigerode: Was finden Archäologen nach Goldmünzen und Skeletten?

Wie im vergangenen Jahr können sich wieder Freiwillige an den Ausgrabungen im Kloster Himmelpforte in Wernigerode beteiligen.

Wernigerode. - Vor fast 500 Jahren wurde das Kloster Himmelpforte im Bauernkrieg zerstört, im Sommer 2023 sorgten Funde von Goldmünzen, Keramik, Waffen und Alltagsgegenständen in den Überresten der Anlage westlich von Wernigerode für Schlagzeilen. Nun kündigt Sachsen-Anhalts Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie erneut Ausgrabungen in den Ruinen an. Diesmal liegt das Augenmerk besonders auf Refektorium und Klosterkirche.