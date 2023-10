Derzeit wird am Innenausbau der neuen Kita Am Kitzsteinteich in Ilsenburg gearbeitet.

Ilsenburg. - Wenn alles gut läuft, soll sich die Betreuungssituation in den Kindertagesstätten der Stadt Ilsenburg spätestens ab Frühjahr 2024 deutlich entspannen. Zum 1. März peilen die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung die Eröffnung der neuen kommunalen Tagesstätte „Am Kitzsteinteich“ an. Diesen Termin hat Bürgermeister Denis Loeffke am Dienstag mit Blick auf Fördermittelvorgaben als „spätesten“ genannt. Angestrebt werde der 1. Februar, was aber ein „ambitionierter Kampftermin“ sei, so der CDU-Politiker. In jedem Fall gingen die Vorbereitungen für den Kita-Start nun in die heiße Phase, könnten interessierte Eltern ihre Kinder ab sofort unverbindlich anmelden. Die Verwaltung bittet bis Mitte November um Signale.