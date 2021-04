Neue Stellplätze in der Damaschkestraße

Ilsenburg

Der alltägliche Kampf um einen Pkw-Stellplatz an der Kindertagesstätte am Eichholz soll schon bald ein Ende haben. Vor allem in den Morgenstunden, wenn die Kinder in die Einrichtung gebracht werden, ist ein Parkchaos vorprogrammiert. Grund: Die vorhandenen Stellflächen reichen nicht für alle, vielfach wird somit auf nicht erlaubten Flächen geparkt. Der Stadtelternrat hatte deshalb schon mit der Feuerwehr eine Kontrolle zu Spitzenzeiten vorgenommen und war zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen: Wegen der verwinkelten Lage und einer 90-Grad-Kurve direkt vor der Einfahrt käme im Ernstfall kein Löschfahrzeug durch das Parkchaos.

Seit diesem Test ist einige Zeit ins Land gegangen – Zeit die zum Diskutieren über verschiedene Lösungsmöglichkeiten genutzt wurde. Eine Variante, Flächen am Rand des Sportplatzes zu nutzen, wurde verworfen. Dann gab es die Idee, etwa 50 Meter von den jetzigen Parkflächen entfernt ein Stück Grünfläche zu opfern und dort neue Stellplätze zu bauen. Aber auch dies wurde zuletzt verworfen, weil die Grünfläche erhalten bleiben soll.

Straße bleibt passierbar

Statt dessen sollen nun gegenüber der Grünfläche in der Damaschkestraße Parkflächen entstehen. Der relativ breite Gehweg wird neu gebaut und dann zur Hälfte als Stellfläche genutzt. Die andere Hälfte entsteht durch eine Verkleinerung der Fahrbahn der Damaschkestraße, die ebenfalls relativ breit ist.

„Auch nach dem Umbau wird das Passieren der Damaschkestraße weiter mit Autos problemlos möglich sein. Und auch der dann verbleibende Rest des Gehwegs bietet genügend Platz, auch für Kinderwagen und Menschen mit Gehhilfen. Und nicht zuletzt wird keine weitere Grünfläche versiegelt“, sagt Bürgermeister Denis Loeffke (CDU). Der Bauauftrag wurde ausgelöst und mit der Umsetzung soll bald begonnen werden.

Insgesamt, so der Bürgermeister, sollen auf diese Weise acht neue Stellflächen entstehen. Ob diese dann als normale Parkplätze oder als Kurzzeit-Stellflächen ausgewiesen werden, ist laut Loeffke noch nicht entschieden.

100 Meter Fußweg

„Wir hoffen, dass das Problem damit gelöst werden kann und hoffen, dass die neuen Flächen dann auch genutzt werden“, sagt der Bürgermeister, der auch um die Bequemlichkeit mancher Mitmenschen weiß. Denn von den neuen Flächen zur Kinderstätte sind es dann etwa 100 Meter Fußweg. Und wer weiß, ob sich jedes Elternteil die Mühe macht, gerade in der oft zu beobachtenden morgendlichen Eile den kurzen Fußweg in kauf zu nehmen.

Denis Loeffke betont aber auch, dass diese Lösung die einzig realisierbare sei, denn der Platzmangel und die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke um die Tagesstätte herum ließen keine andere Lösung des Problems zu.