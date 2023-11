Im Ilsenburger Industriepark ist eine automatisierteTankstelle eröffnet worden. Warum sich ein Ehepaar dazu entschlossen hat und was es auf dem Gelände noch plant.

Neue Tankstelle im Harz: So funktioniert Anlage in Ilsenburg ganz ohne Personal

Ilsenburg. - Die Stadt Ilsenburg hat seit wenigen Tagen eine neue Tankstelle. Es ist in vielerlei Hinsicht eine Besondere ihrer Art, denn Personal sucht man dort vergeblich. Auch einen Shop oder ein Imbissangebot wird an der neuen Tanke nicht geboten. Dort kann einfach nur getankt werden, und auch nicht jeder Kraftstoff ist im Angebot.

Die Investition in der Otto-Schulze-Straße im Ilsenburger Gewerbegebiet Industriepark geht auf das Darlingeröder Ehepaar Dennis und Jeannine Stretzel zurück. Die haben vor einigen Jahren eine Spedition gegründet und kennen die Probleme mit dem Betanken von Lastkraftwagen. Ihnen ist auch nicht entgangen, dass im Bereich der Ilsenburger Gewerbegebiete eine Menge großer Transporter unterwegs sind. So entstand die Idee, dass eine Tankstelle für die großen Brummis noch irgendwie nach Ilsenburg passen könnte.

Zweite Tankstelle für Ilsenburg

Sie nahmen Kontakt mit dem bundesweit agierenden Tankstellenbetreiber Hoyer auf, der – auch dank der nahegelegenen Autobahn 36 – einen Tankstellen-Standort suchte. Schließlich kauften Dennis und Jeannine Stretzel ein Stück Gewerbefläche in der Otto-Schulze-Straße und vermietete dies an die Tankstellenkette Hoyer. Jetzt hat Ilsenburg nach der Fertigstellung also eine zweite Tankstelle, eine sogenannte Automatenstation.

Hoyer und Familie Stretzel haben übrigens einiges gemeinsam: Wie die Darlingeröder ist Hoyer ein Familienunternehmen, dessen Geschichte vor fast genau 100 Jahren in Visselhövede am Rande der Lüneburger Heide begonnen hatte. Inzwischen wird die Firma in der vierten Generation nach Gründer Wilhelm Hoyer von der Familie geführt.

Nur Diesel im Angebot

Von Wartungstechnikern einmal abgesehen, gibt es an der neuen Tankstelle kein Personal. Sämtliche Bezahlvorgänge erfolgen mittels diverser Karten, unter anderem auch für EC (Electronic Cash)-Karten. So können auch private Fahrzeuge bei Hoyer betankt werden – allerdings nur, wenn sie mit Dieselkraftstoff betrieben werden. Dafür gibt es eine einfache Begründung. „Die Auflagen für Benzintankstellen sind derart hoch, dass sie sich nicht rechnen würden. Deshalb wird in Ilsenburg nur Diesel, Future Power Diesel und AdBlue angeboten“, sagt Verpächter Dennis Stretzel, der die Tankstellenvermietung aber nur als ein Standbein seines Unternehmens sieht.

Nur Diesel und AdBlue sind an den Zapfautomaten an der neuen Tankstelle in Ilsenburg erhältlich. Foto: Jörg Niemann

„Wir haben aber ein größeres Grundstück im Industriepark erworben, denn wir planen auch noch eine Lagerhalle für unser Logistik-Unternehmen. Deshalb nimmt die Tankstelle nur ein kleines Stück der Gesamtfläche ein“, ergänzt der Firmeninhaber. Ab dem kommenden Jahr will sich das Ehepaar den neuen Projekten widmen und die Firma im Ilsenburger Gewerbegebiet erweitern. Auch da kommt die unmittelbare Nähe zur Autobahn 36 sehr gelegen.

Die Eröffnung der neuen Tankstelle erfolgte kürzlich ohne großes Fest. Grund waren die vielen Arbeiten vor der Eröffnung und das unbeständige Wetter.

„Wir wollen aber dennoch mit den Menschen feiern und haben uns dies für das kommende Frühjahr auf die Fahnen geschrieben“, sagt Jeannine Stretzel. Jetzt hoffen die Stretzels erst einmal, dass ihre Investition von den Fahrern kleiner und großer Diesel-Kraftwagen gut angenommen wird.