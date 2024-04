Der Parkplatz an der Sandtalhalle in Darlingerode ist eine beliebtes Ziel für Mountainbiker - und vor allem an Wochenenden gnadenlos überfüllt.

Darlingerode. - Der Ärger um den Zustrom von Mountainbikern, die den Parkplatz an der Sandtalhalle in Darlingerode überfüllen, geht weiter. Das ehemalige Ilsenburger Stadtratsmitglied aus dem Ortsteil Eberhard Schröder verweist darauf, dass durch den Trailpark nicht nur die Stellplatz-Kapazitäten überreizt werden, sondern auch Wanderer davon betroffen sich.

„Einst sehr gern genutzte Wege für Wanderfreunde sind gesperrt und – kaum zu glauben – offensichtlich auch mit Kameras überwacht. Das trifft beispielsweise auf den Kammweg-Trail zu“, schreibt Schröder. Zudem kreuzten die Radwege unvermittelt beliebte Wanderwege. „Von weiteren illegalen Strecken (zum Beispiel über den geschützten Kapitelsberg/Eichenniederwald) ganz zu schweigen.“

Ilsenburg Tourismus GmbH bewirbt Parkplatz im Internet

Der Darlingeröder argumentiert, dass die aktuellen Probleme um fehlende Parkplätze nicht unbedingt durch ein Werbevideo entstanden sind. Der Parkplatz an der Sandtalhalle werde von der Tourismus GmbH Ilsenburg auf deren Homepage offiziell als Parkplatz für die Biker ausgewiesen. „Mehrmals habe ich die Tourismus-Geschäftsführerin auf das Problem aufmerksam gemacht, so bei einem Gespräch direkt auf dem Parkplatz an der Sandtalhalle am 6. Juni 2023.“

Schröder warnte nach eigenen Angaben zugleich davor, weitere Strecken südlich von Darlingerode für die Biker auszuweisen. Das erwägt nämlich die Ilsenburger Tourist GmbH.

Ilsenburg will Trailpark Harzfür Mountainbiker weiter ausbauen

Tourismus-Chefin Christin Alshut befindet sich derzeit nicht im Dienst, so dass Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) auf die Schröder-Aussagen antwortete. „Schon beim Beschluss zu den ersten Trails war im Stadtrat allen klar, dass wir dieses Vorhaben weiter entwickeln wollen. Daran hat sich meiner Ansicht nach auch nichts geändert.“ Dass momentan nicht weiter gebaut werde, habe ausschließlich eine Ursache: Fördergeld für einen Trail am Eselsstieg sei nicht bewilligt worden, so der Verwaltungsleiter.

Somit sind offenbar Bürgermeister und Stadtrat nicht der gleichen Meinung wie Eberhard Schröder, der in seinem Schreiben anregt, alle Überlegungen und Planungen zu neuen Trails zu stoppen. Dem Vorschlag des Darlingeröders, den Parkplatz an der Sandtalhalle bei bestimmten Veranstaltungen für Nutzer der Halle oder des Sportplatzes zu reservieren, zeigt sich Loeffke hingegen offen: „Das sind ja alles Punkte, die gegenwärtig in der Verwaltung diskutiert werden und ich danke Herrn Schröder für seine konstruktiven Anregungen“, sagte er.