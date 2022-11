Eigentümerwechsel Gastronomie im Harz: Wernigeröder tischen in Traditionsgaststätte modern auf

Frischer Wind in Wernigerodes Gastroszene: Ein Geschwisterpaar hat das Restaurant am Nicolaiplatz übernommen. Und die beiden haben sich nach dem Umbau viel vorgenommen in der Harzer Traditionsgaststätte.