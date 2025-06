Vor allem für seine wachsende Jugendabteilung baut der FC Einheit Wernigerode einen neuen Trainingsplatz an historischer Stätte. Wie die Arbeiten in Hasserode vorangehen und Fans den Verein beim Eine-Million-Euro-Projekt unterstützen können.

Auf dem Sportplatz an der Bielsteinchaussee in Wernigerode werden Kunstrasen-Bahnen ausgerollt.

Wernigerode. - Ein Großteil der grünen Kunstrasen-Bahnen liegt schon an seinem Bestimmungsort in Hasserode: Die Arbeiten am neuen Trainingsplatz des FC Einheit Wernigerode gehen schneller voran als geplant, berichtet Vereinspräsident Chris Stallmann. Fans des Traditionsclubs können sich sogar mit einem Stück des Areals an der Bielsteinchaussee bei dem rund eine Million Euro teuren Projekt verewigen.