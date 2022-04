Neuer Wegweiser zu Geschichtsorten in Tanne

Eine neue Tafel weist in Tanne auf die Besonderheiten des Natur- und Geoparkortes hin. Anhand der Informationen können Besucher einen Rundgang unternehmen.

Tanne - Klaus George lässt den Blick über den hölzernen Rahmen wandern. „Das ist eine der größten Tafeln, die wir in jüngster Zeit eingeweiht haben“, sagt der Geschäftsstellenleiter des Regionalverbandes Harz. Der Aufsteller an der Bodetalstraße in Tanne gibt seit kurzem Auskunft über den Ort, der zum Naturpark Harz und zum Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen gehört.