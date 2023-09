Wernigerode - Der Marstall, die einstige Reithalle der Grafen von Wernigerode, ist Veranstaltungslocation und Wohnraum zugleich. Das soll sich aber ändern. Aktueller Besitzer des Marstalls ist die städtische Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft (GWW). Die trägt sich mit dem Gedanken, den Backsteinbau neben dem Lustgarten zu verkaufen.

Der GWW-Aufsichtsrat habe grünes Licht für die nächsten Schritte gegeben. „Bei uns hat sich ein Projektentwickler gemeldet“, so GWW-Chef Christian Zeigermann gegenüber der Volksstimme. Dieser stehe mit mehreren Interessenten in Kontakt und wolle ein Konzept für den Marstall entwickeln und auf diese zuschneiden. „Er hat einen Exklusivvertrag für ein Jahr bekommen“, so Zeigermann weiter. Das bedeute, die GWW verhandele bis Juni 2024 mit keinem anderen Interessenten.

Sollte der Projektentwickler erfolgreich sein, würde er den Marstall kaufen und an seinen Interessenten weiter verkaufen. Ein Mindestkaufpreis sei bereits vereinbart worden. Über die Summe und auch über den Einwickler bewahre er aber Stillschweigen, so Zeigermann.

Ist Wernigerodes Marstall für touristische Nutzung geeignet?

Dem Investor schwebe eine höherpreisige touristische Nutzung des Gebäudekomplexes vor. Bekommt Wernigerode also möglicherweise ein Luxushotel? „Eine Hotelnutzung wäre genau das, was für den Standort ideal wäre“, so der GWW-Chef. „Das Schloss in der Nähe, die ruhige idyllische Lage am Lustgarten und trotzdem zentral gelegen. Das alles wären Voraussetzungen für ein hochwertiges Hotel.“

Eine solche Entwicklung hätte einen Mehrwert für die GWW und für ganz Wernigerode. „Der Projektentwickler bezieht den gesamten Gebäudekomplex ein – nicht nur den Saal“, so Zeigermann. „Das wäre für das denkmalgeschützte Gebäude eine absolute Chance.“

Die GWW könnte so etwas in der Form überhaupt nicht leisten, so Zeigermann weiter. Zwar hat das kommunale Wohnungsunternehmen die einstige Reithalle vor einigen Jahren aufwendig saniert und zum Veranstaltungssaal umgebaut. Die restlichen, leerstehenden Teile des Gebäudekomplexes und die Wohnungen müssten aber ebenfalls saniert werden.

Eine Aufgabe, die aus Sicht der GWW nicht wirtschaftlich für sie zu lösen sei. Der Konzertsaal, die Wohnungen, der Leerstand – „für uns ist das nicht Fisch und nicht Fleisch.“ Der Marstall müsse bei der Entwicklung in seiner Gesamtheit betrachtet werden. „Und das wäre eine Großinvestition von etlichen Millionen Euro.“ Deshalb sei der Schritt, der jetzt gegangen werde, „eine kluge Entscheidung“.

Projektentwickler hat ein Jahr Zeit, um Konzept für Luxushotel zu erarbeiten

Auch die Stadt würde von einer Neuausrichtung des Marstalls als Luxushotel profitieren. „Es wäre ein weiteres Puzzleteil der Stadtentwicklung“, sagt Zeigermann. „Da entsteht etwas, das es so in Wernigerode noch nicht gibt. Es wäre eine Bereicherung und keine Konkurrenz zu den anderen Hotels – eben weil wir so etwas noch nicht haben.“

Er sei zuversichtlich, dass mit dem Projektentwickler eine gemeinsame Lösung gefunden werde. Sollte der Entwickler scheitern, wäre der Vertrag hinfällig. „Dann landet das Objekt wieder bei uns, wir werden weiter sehen.“

Ob Verkauf, Luxushotel oder nicht: Das Nachsehen – und das gehört zur Wahrheit dazu – haben in jedem Fall die verbliebenen Mieter im Marstall, die zum Teil schon länger als 30 Jahre dort leben. Denn sie verlieren über kurz oder lang ihr Zuhause.

Enttäuschung bei verbliebenen Mietern in Wernigerodes Marstall

„Wir sind schwer enttäuscht“, so einer der Mieter zur Volksstimme. Die GWW sehe es doch als ihre „ureigenste“ Aufgabe, Wohnraum zu schaffen. „Hier stehen seit Jahrzehnten neun Wohnungen leer.“ Das sei einfach unehrlich, so der Mieter.

Die GWW schließt eine Wohnvermietung im Marstall auf lange Sicht generell aus, das hat Christian Zeigermann mehrfach deutlich gemacht. „Wegen einer Lärmbelastung ist eine Wohnbebauung in Kombination mit dem Veranstaltungssaal auf Dauer nicht möglich“, so der GWW-Chef schon im März gegenüber der Volksstimme. Den Mietern wolle er alternativen Wohnraum anbieten.