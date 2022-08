Neukunden der Stadtwerke Blankenburg müssen sich im Winter warm anziehen

Es war nur eine Frage der Zeit: Zum 1. Oktober heben die Stadtwerke Blankenburg ihre Gas- und Strompreise kräftig an. Doch davon sind nicht alle Kunden betroffen.

Blankenburg - Die Energiekrise mit ihren Preissprüngen an den Strom- und Gas-Märkten schlägt bis zu den Stadtwerken Blankenburg durch. „Wir müssen eine massive Preisanpassung in der Grund- und Ersatzversorgung vornehmen“, kündigt Stadtwerke-Geschäftsführer Tim Schlenkermann an.