Nichts für Warmduscher: Hasselfelder gehen mitten im Winter schwimmen

Planschen in sechs, höchstens sieben Grad Celsius kaltem Wasser. Für die Eisperlen und -vögel aus Hasselfelde ist das ein Hobby - für das sie auch schon mal reisen. Am Wochenende stürzten sie sich zum Beispiel im Froser See bei Aschersleben in die eisigen Fluten.

Foto: Wolfgang Schilling