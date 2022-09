NP-Markt in Stapelburg: Manager lösen altes Versprechen ein

Rund um den NP-Markt haben am Samstag Stapelburger und Mitarbeiter der Lebensmittelkette gefeiert . Schon vor zwei Jahren sollte das Geschäft schließen.

Stapelburg - Musik, würziger Grillduft und Menschen, die feiern: Vor zwei Jahre hätte man sich ein Fest wie dieses nicht am NP-Markt vorstellen können. Die Filiale in der Nordharz-Ortschaft Stapelburg war von der Schließung bedroht. Der Mietvertrag der Lebensmittelkette mit dem Immobilieneigentümer lief aus, eine Verlängerung war nicht in Sicht. Die Schilder von der Marktschließung hingen schon im Fenster.