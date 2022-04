Oberharzer engagieren sich für Geflüchtete

Viele geflüchtete Ukrainer haben in der Stadt Oberharz Zuflucht gefunden. In Elbingerode werden Wohnungen eingerichtet – dank des wachsenden Netzwerks von Helfern.

Elbingerode - Fluchtziel Oberharz: Im Stadtgebiet sind derzeit 166 Menschen untergebracht, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Damit liege die Stadt kreisweit auf Platz zwei, was die Zahlen angeht, berichtete der Oberharzer Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses am Dienstagabend in Elbingerode. Nur in Halberstadt hätten mit 197 mehr Menschen Zuflucht gefunden.