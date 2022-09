Oberharzer verpflegen Einsatzkräfte beim Waldbrand am Brocken

Feuerwehrleute aus dem Oberharz verpflegen Hunderte Einsatzkräfte, die gegen den Waldbrand am Brocken kämpfen. In Sorge werden täglich vier Mahlzeiten vorbereitet.

Hendrik Hildebrand (links) und Sven Haseloff vom Fachdienst Logistik des Harzer Katastrophenschutzes braten an ihrem Stützpunkt in Sorge Hunderte Schnitzel für die Einsatzkräfte am Brocken.

Sorge - Am Mittwoch gibt es Schnitzel. 450 panierte Fleischscheiben haben die Helfer in der Sorger Feuerwache zurecht gelegt. „Um 10 Uhr will ich die Pfannen anstellen“, ruft Sven Haseloff und rührt noch einmal den Rotkohl um. Von den Feuerwehrleuten des Versorgungszugs hängt das kulinarische Wohl der Kameraden im Waldbrandeinsatz am Brocken ab: Seit Ausbruch des Feuers bereiten sie täglich Hunderte Mahlzeiten vor.