Die Corona-Pandemie beschert Wernigerodes Verkehrsüberwachern zwar nicht weniger Arbeit, aber weniger Einnahmen.

Wernigerode l 2020 sind in Wernigerode weniger Falschparker und Temposünder als normalerweise ertappt worden. Eine Nachricht, die gut klingt. Erst einmal. Es ist nämlich bei weitem nicht so, dass sämtliche Autofahrer in Wernigerode plötzlich einsichtig geworden sind und sich an die Verkehrsregeln gehalten haben. Nein. In Zeiten von Corona ist vieles auf den Kopf gestellt – auch das Verkehrsverhalten und die Arbeit des Ordnungsamtes.



So steckten Wernigerodes Verkehrsüberwacher 2020 nur 16.895 Mal Knöllchen hinter die Scheibenwischer. Im Jahr zuvor waren es 23.760 Knöllchen. „Während des Lockdowns im Frühjahr und auch jetzt sind spürbar weniger Autos unterwegs“, bringt es Ordnungsamtschefin Anja Münzberg im Volksstimme-Gespräch auf den Punkt. „Die Parkplätze waren wie leer gefegt. Logischerweise gab es dadurch auch weniger Parkverstöße.



Während der Sommermonate, als die Menschen wieder reisen durften – ein gänzlich anderes Bild. „Die Stadt war übervoll“, erinnert sich Anja Münzberg. „Die Touristen haben sich überall hingestellt, ob es erlaubt war oder nicht. Feuerwehreinfahrten, Bewohnerparkplätze, Waldwege.“



An Spitzentagen hätten die Verkehrsüberwacher an die 2000 Knöllchen verteilt. „Das wäre auch in normalen Zeiten sehr viel.“ Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien an solchen Tagen aber „nicht etwa auf die Jagd gegangen“. „Es ist eben so, dass es in der Stadt sensible Bereiche gibt, wo wir kontrollieren müssen. Und wo die Leute auch sehen sollen, dass wir kontrollieren.“



Bessere Überwachung mit neuem Blitzer

Auf die Tempoüberwachung hat sich die Corona-Krise ebenfalls ausgewirkt – auch wenn die nackten Zahlen auf den ersten Blick eine andere Sprache sprechen. 4746 Tempoverstöße wurden festgestellt, 2019 waren es 4803 Verstöße. „Ohne Corona wäre es 2020 sicher mehr gewesen“, ist die Amtschefin überzeugt. Seit Juni 2020 ist das Ordnungsamt nämlich mit neuer Blitzertechnik in Wernigerode und den Ortsteilen unterwegs. Die angemietete Technik sei kompliziert, habe aber den Vorteil, dass sie flexibler eingesetzt werden kann. So könne jetzt beispielsweise nach vorn und nach hinten aus dem Fahrzeug herausgeblitzt werden. Und auch in Kurvenbereichen sei die Tempoüberwachung möglich. „Die Kollegen haben sich da gut eingearbeitet“, sagt Anja Münzberg. Drei Mitarbeiter würden sich in Schichten zwischen 5 bis 20 Uhr abwechseln.



„Es waren letztes Jahr natürlich deutlich weniger Autos und weniger Durchfahrten.“ Durch die flexiblere Messtechnik hätten sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr die Waage gehalten. Allerdings konnten die Möglichkeiten der neuen Blitztechnik bislang noch nicht völlig ausgeschöpft werden. So ist es beispielsweise auch möglich, den Blitzer außerhalb des Fahrzeuges aufzustellen. „Wir hätten dazu eigentlich eine Schulung gehabt“, sagt Anja Münzberg. „Diese ist wegen Corona allerdings schon zweimal abgesagt worden.“



Verkehrschaos in Schierke zu Beginn 2021

Anfang 2021 habe der Fokus der Verkehrsüberwacher vor allem auf Schierke gelegen, so die Ordnungsamtschefin. Das herrliche Winterwetter habe an den Wochenenden viele Ausflügler angelockt. So viele, dass wie am ersten Januarwochenende schnell chaotische Verhältnisse herrschen. „Das war echt extrem. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Münzberg. Die Besucher seien aus Bremen, Hamburg „und von sonst wo“ gekommen. Als in Niedersachsen die Bundesstraße 4 gesperrt wurde, seien viele Fahrzeuge übers Navi nach Schierke geleitet worden. „Das war massiv. Sämtliche Parkverbote wurden ignoriert. In der Bahnhofsstraße standen 100 Fahrzeuge. Die Brockenstraße war beidseitig zugeparkt, so dass keine Rettungsfahrzeuge mehr durchkamen.“ Innerhalb von zwei Stunden seien an die 150 Verwarnungen ausgestellt worden. „Und wir haben nicht einmal den ganzen Ort geschafft, weil es dunkel wurde.“



Inzwischen habe sich die Lage etwas normalisiert. „Die Auswärtigen bleiben größtenteils weg. Die Warnungen haben gefruchtet.“ Dennoch seien die Verkehrsüberwacher, wenn nötig, täglich in Schierke präsent, um für Ordnung zu sorgen. „Wir sind ja nicht auf Krawall gebürstet und geben auch Tipps.“ Die meisten Leute würden sich einsichtig zeigen und dankbar für die Alternativen sein.



Der Stadtverkehr werde trotz der Konzentration auf Schierke dennoch nicht vernachlässigt, versichert die Ordnungsamtschefin.



Übrigens: Wernigerodes Verkehrsüberwacher wurden in den vergangenen Monaten coronabedingt auch für andere Aufgaben herangezogen. Laut Münzberg haben sie beispielsweise auf Bitte des Landkreises bei der Kontrolle der Pandemieverordnung unterstützt.