In einem Blankenburger Pflegeheim hat sich ein Corona-Verdacht erhärtet. Mitarbeiter und andere Bewohner stehen unter Quarantäne.

Blankenburg l In einem Senioren- und Pflegeheim in der Harzstadt Blankenburg wurde ein Bewohner positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Dies teilte die Harzer Kreisverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Der betroffene Pflegeheimbewohner wurde zur Behandlung in die Lungenklinik nach Ballenstedt gebracht.

Die anderen Bewohner des Wohnbereiches und das Pflegepersonal werden ungehend auf eine Infektion getestet, hieß es aus der Kreisverwaltung. Laut Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt leben etwa 30 Personen in dem Wohnbereich. Für die Betroffenen wurde Quarantäne angeordnet und ein Besuchsverbot für den Wohnbereich verhängt. Um welches Pflegeheim es sich handelt teilte die Kreisverwaltung nicht mit.

Laut einer Mitarbeiterin der Einrichtung handelt es sich dabei um ein Seniorenheim in dem Blankenburger Ortsteil Oesig. Die Geschäftsleitung der mutmaßlich betroffenen Einrichtung war am Dienstagnachmittag telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Der zuvor ausgearbeitete Pandemieplan wurde nach Bekanntwerden der Infektion wieder in Kraft gesetzt. Die Zahl der erfassten Corna-Infektionen stieg damit im Harzkreis auf 259.