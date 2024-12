Das Ilsetal zählt zu den gefragtesten Wander- und Ausflugszielen im Harz. Nutzer der zwei nahen Großparkplätze in Ilsenburg müssen bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Was sie konkret erwartet.

Ilsenburg. - In Ilsenburg wird ab 1. Januar 2025 das Parken teurer - und dass in einer ungewöhnlich großen Dimension. Die Ursache liegt nicht in erster Linie bei der Stadt, sondern bei den Vertragspartnern der Kommune, die das Abrechnen der kontaktlosen Bezahlvorgänge an den Parkplatzautomaten vornimmt.