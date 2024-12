Manche sind winzig klein, andere riesig. Es gibt sie in traditionell und modern, in witzig und sogar aus Radiergummis: Im Advent schlängelt sich ein Krippenweg durch Wernigerode. Mehr als 110 Stationen gibt es dieses Mal zu entdecken.

Physiotherapeutin Marion Böckmann (rechts) beteiligt sich erstmals am Krippenweg in Wernigerode, den Gisela Felchow organisiert.

Wernigerode. - Krippen und Weihnachten - das gehört zusammen. Erst recht in Wernigerode. An mehr als 110 Stationen können sie derzeit auf und rund um den Wernigeröder Weihnachtsmarkt entdeckt werden. Manche sind so klein, dass sie in eine Nussschale passen, andere sind mit einer langen Geschichte verbunden.