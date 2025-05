Wird das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode (PKOW) Teil des Harztheaters oder nicht? Seit Monaten wird in der Harz-Stadt hitzig diskutiert. Geschäftsführerin Yvonne von Löbbecke berichtet, welche dramatischen Folgen die Debatte hat.

Wernigerode. - Es geht ums Geld - wie so oft. Seit Monaten beschäftigen sich die Wernigeröder mit der Frage, ob sich ihre Stadt weiterhin ihr Philharmonisches Kammerorchester leisten kann. Soll es mit dem Harztheater fusionieren? Oder muss die Insolvenz des Ensembles in Kauf genommen werden? Am Donnerstag, 8. Mai, soll die Zukunft der Musiker besiegelt werden.