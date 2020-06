In Wernigerode (Landkreis Harz) hat ein dreister Dieb die Gehbehinderung einer Rentnerin ausgenutzt und die Frau bestohlen.

Wernigerode (vs) l Am Dienstag (16. Juni) gegen 18 Uhr fuhr eine 84-jährige Rentnerin mit dem Linienbus der Stadtlinie in Wernigerode (Landkreis Harz). An der Haltestelle Heidebreite, An den Sieben Teichen, stieg die ältere Frau aus. Da sie zur Unterstützung ihrer Beweglichkeit einen Rollator mit sich führte, dauerte das Aussteigen etwas länger.

Laut Polizei nutzte diesen Umstand eine bisher unbekannte Person, um die Umhängetasche an dem Rollator zu klauen. In der Tasche befanden sich neben einer Sonnenbrille, auch Bargeld und ein Parfüm. Die Rentnerin kann den Täter nicht beschreiben. Sie konnte nur sagen, dass dieser männlich war und in Richtung Sattlerbad ging.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in Tatortnähe eine auffällige Person mit Umhängetasche beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.