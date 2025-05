Das Flugplatzfest in Ballenstedt hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Familien etabliert. Doch in diesem Jahr trübte ein Zwischenfall die Stimmung der Vatertagsveranstaltung. Polizisten mussten eingreifen.

Streit eskaliert: Polizei muss bei Flugplatzfest in Ballenstedt eingreifen

Tradition am Vatertag: Zum 31. Mal wurde zum Flugplatzfest auf dem Verkehrslandeplatz Ballenstedt-Harz eingeladen.

Landkreis Harz. - Hunderte Besucher wurden am Männertag, 29. Mai, zum Flugplatzfest in Ballenstedt gelockt. Sie wollten Kunststücke der Flieger und Fallschirmspringer bestaunen, über die Händler- und die Oldtimermeile bummeln oder schlemmen. Doch ein Zwischenfall am Nachmittag trübte die Stimmung: Auf dem Festgelände eskalierte ein Streit.