Nach einer Serie von rund 60 Autoaufbrüchen in und um Thale hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Thale (dpa/sk) l Nach einer Serie von rund 60 Autoaufbrüchen in Thale und benachbarter Orte wie Neinstedt, Timmenrode sowie in Quedlinburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 36 Jahre alte Mann aus Thale (Landkreis Harz) stehe zudem im Verdacht, mehrere E-Bikes aus Kellern geklaut zu haben und in Gartenlauben eingebrochen zu sein, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei einer Durchsuchung seien unter anderem drei E-Bikes sowie mehrere Handys und ein Tablet gefunden worden. "Der 36-Jährige zeigte sich in seiner Vernehmung weitestgehend geständig", heißt es in der Polizeimitteilung. Er befinde sich derzeit in einem Fachkrankenhaus.