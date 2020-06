Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr nach einem Unfall ohne Reifen weiter. Schuld war der Alkohol.

Quedlinburg/Badeborn (vs) l Ein betrunkener 42-Jähriger beschädigte sein eigenes Auto während der Fahrt und ist nun seinen Führerschein los. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 36-jähriger Mann aus Schleswig – Holstein am vergangenen Montag hinter einem Auto der Marke Dacia her und stellte dabei fest, dass dieser in Schlangenlinien fuhr.

In der Magdeburger Straße fuhr der Dacia gegen einen Bordstein und beschädigte dabei den vorderen und hinteren Reifen auf der rechten Seite des Autos. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Mann die Fahrt vor, konnte aber von alarmierten Beamten der Polizei angehalten werden.

Bei der Kontrolle des Fahrers aus Ballenstedt ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,44 Promille. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.