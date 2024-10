Seit sechs Jahren betreibt Maik Richert die Postfiliale an der Marktstraße in Wernigerodes Innenstadt. Doch nun soll die Niederlassung geschlossen werden.

Wernigerode. - Gibt es bald keinen Post-Service mehr in der Wernigeröder Innenstadt? Eine Frage, die zurzeit viele Wernigeröder umtreibt. Besonders Maik Richert, Chef der Filiale in der Printecke an der Marktstraße. Zum 30. Oktober will die Deutsche Post die Niederlassung schließen. „Sie sind die Postfiliale meines Vertrauens“, sagt eine Kundin im Gespräch mit dem 45-Jährigen. „Ich finde das unmöglich.“