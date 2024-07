In der Westernstadt Pullman City können Besucher nun das neu erbaute Mandan-Erdhaus entdecken, das authentische Einblicke in das historische Leben des Indianerstammes bietet. Eingeweiht wurde das Museum mit einer besonderen Zeremonie.

Hasselfelde. - Es ist eine Welt, die einem – von hier aus betrachtet – sehr fern liegt: Die Welt des Indianerstammes Mandan, der entlang des Flusses Missouri in den USA lebte. Mit dem neugebauten Mandan-Erdhaus in der Westernstadt Pullman City in Hasselfelde können Besucher hautnah Einblicke in das Leben der Mandan erhalten.