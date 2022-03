Rätsel um Ölfilm auf Tagebausee im Oberharz

Die Feuerwehr muss zu einem See am Tagebau Hornberg bei Elbingerode ausrücken: Ein merkwürdiger Ölfilm wurde auf dem Gewässer entdeckt.

Die Feuerwehrleute errichten eine Ölsperre auf dem See am Tagebau Hornberg bei Elbingerode.

Elbingerode - Ein mysteriöser Ölfilm auf dem See am Kalksteintagebau Hornberg hat am Mittwoch (1. Dezember) für einen größeren Feuerwehr-Einsatz gesorgt. Wie Oberharz-Stadtwehrleiter Dirk Rieche berichtet, rückten die Ortsfeuerwehren aus Elbingerode und Königshütte kurz nach 9.30 Uhr mit insgesamt vier Fahrzeugen zum Gelände der Fels-Werke nördlich der Bundesstraße 27 aus.