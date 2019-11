Kurz nachdem ein Mann aus Wernigerode Bargeld abgehoben hatte, erzwangen Täter die Herausgabe des Geldes.

Wernigerode (vs) l Ein 32-Jähriger aus Wernigerode ist am Freitagvormittag Opfer eines Raubes geworden. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz informierte, hatte der junge Mann gegen 9.05 Uhr in der Sparkassenfiliale in der Breite Straße in Wernigerode mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben. Von der Filiale ging er durch die Mauerstraße in Richtung Sackgasse. Dort sprach ihn ein bislang Unbekannter an und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der 32-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, zog der Unbekannte einen Schlagstock, um so seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Daraufhin händigte ihm der Wernigeröder seine Geldbörse aus, aus der der Unbekannte das Bargeld entnahm und dann mit einem zweiten Tatverdächtigen über die Mauerstraße in Richtung Breite Straße flüchtete. Die Geldbörse ließen sie am Tatort zurück.

Die beiden Tatverdächtigen südländischen Phänotyps werden als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hager beschrieben. Sie trugen zur Tatzeit jeweils eine so genannte Beanie-Mütze und einen Dreitagebart. Einer der beiden war mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Tatverdächtige trug eine dunkle Jeans und eine schwarze Jacke.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat und den beiden gesuchten Tätern unter der Telefonnummer (03941) 674293.