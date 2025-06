Wernigerode. - Was ist am Donnerstag, 19. Juni, im Seigerhüttenweg in Wernigerode passiert? Anwohner berichten, dass die Polizei vor Ort war und auch andere zivile Behörden. Gleichwohl wisse man nicht, was wirklich vorgefallen und Gegenstand der Aktion gewesen sei. Klar ist nach Recherchen der Redaktion: Die Waffenbehörde bei der Kreisverwaltung schlug überraschend zu - mit bewaffneter Absicherung durch die Polizei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.