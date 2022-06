Rettet geplantes Feriendorf in Benneckenstein das Harzbad?

In Benneckenstein soll ein neues Feriendorf nahe dem Harzbad entstehen. Im Zuge des Projekts könnte das seit fünf Jahren geschlossene Schwimmbad wiederbelebt werden.

Am Harzbad in Benneckenstein soll ein Feriendorf entstehen.

Benneckenstein - Ein neues Feriendorf für Benneckenstein soll den Tourismus in der Stadt Oberharz am Brocken voranbringen. Die Stadtverwaltung bereitet derzeit die Errichtung einer Ferienhausanlage in der Nähe des Harzbades vor.