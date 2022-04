Robert Göstl leitet den Rundfunk-Jugendchor Wernigerode

In einem Konzert in der Sylvestrikirche Wernigerode hat Professor Robert Göstl die Leitung des Rundfunk-Jugendchores von Vorgänger Peter Habermann übernommen.

Wernigerode - Der Rundfunk-Jugendchor am Landesgymnasium für Musik Wernigerode hat jetzt auch offiziell einen neuen Chef: Während eines Konzertes in der St. Sylvestrikirche hat Peter Habermann am Mittwoch die künstlerische Leitung des renommierten Ensembles an seinen Nachfolger Robert Göstl übergeben.