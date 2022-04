Fernsehen „Kühlschrank öffne dich“: Wernigerodes Sternekoch Robin Pietsch im Duell

Robin Pietsch hat am Donnerstag in der Sat1-Sendung „Kühlschrank öffne Dich“ sich ein Spitzenduell geliefert. Die Herausforderung: Zutaten verwenden, die im Kühlschrank einer Familie zu finden sind. Konnte er mit seinen daraus kredenzten Gerichten die Jury überzeugen? Und welchen Fisch, er auf keinen Fall in seinem Kühlschrank sehen möchte, erfahrt ihr hier: